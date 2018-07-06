Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

КНР обнародовала информацию о трехлетнем экологическом плане, подразумевающем снижение вредных выбросов в атмосферу на 15—18 процентов до 2020 года. Для этого республике нужно увеличить закупки газа в сопредельных государствах, прежде всего — в России.

Решение увеличить объем газовой генерации власти республики решили в связи растущим загрязнением атмосферы, исходящим, в значительной мере, от ТЭЦ, работающих на угле. Власти страны уже заявляли, что первостепенным партнером, которому предстоит обеспечить бесперебойные поставки природного газа, выбрали Россию. Для того, чтобы удовлетворить спрос, «Газпром» уже прокладывает трубопровод на Дальнем Востоке. Проект «Сила Сибири» компания планирует запустить в конце 2019 года.

Как сообщило агентство «Синьхуа», к конку текущей пятилетки (2015—2020 годы) выбросы диоксида сера и оксида азота в атмосферу должны быть сокращены более, чем на 15%, а концентрация вредных веществ в воздухе Поднебесной должна быть снижена на 18%.