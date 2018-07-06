Украинская прокуратура заподозрила Вышинского в незаконном хранении оружия

Главному редактору «РИА Новости — Украина» сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении оружия. СБУ заявила, что в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов ( 12 миллионов рублей), пистолет, предположительно, «Браунинг 1906» и договор с МИА «Россия сегодня».

Генеральный директор агентства Дмитрий Киселев считает, что Вышинскому «рисуют образ комиссара с наганом», но РФ не вооружает журналистов. Прокуратура Украины подчеркнула, что подозрение в государственной измене дополнилось незаконным хранением оружия.

«Вышинскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления», — передает украинское ведомство.

СБУ ворвалась в киевский офис РИА Новости во вторник, 15 мая, и задержали Вышинского. Позже журналиста обвинили в поддрежке ДНР, ЛНР и госизмене. Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней и запретил вносить залог. Обжаловать решение не получилось.

Министерство иностранных дел РФ назвало случившееся произволом и потребовало прекратить насилие над журналистами. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что арест Вышинского — недопустимая политика властей Украины.