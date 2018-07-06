Мы в соц.сетях:
Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

 Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

 Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
18:16   6 Июля 2018
Россия

Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов ушел из жизни после длительной болезни.

5 июля заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов отпраздновал бы 63 года, указывается в сообщении театра. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования семье артиста.

Гергалов являлся лауреатом международных и всесоюзных конкурсов. Свое музыкальное образование он получил в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

К труппе Мариинки он присоединился в 1991 году. Он исполнял партии в таких постановках, как "Евгений Онегин", "Война и мир", "Борис Годунов", "Пиковая дама" и многих других.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мариинский театр #гергалов
Самое читаемое
Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета