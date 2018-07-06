Скончался солист Мариинского театра Александр Гергалов

Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов ушел из жизни после длительной болезни.

5 июля заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов отпраздновал бы 63 года, указывается в сообщении театра. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования семье артиста.

Гергалов являлся лауреатом международных и всесоюзных конкурсов. Свое музыкальное образование он получил в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

К труппе Мариинки он присоединился в 1991 году. Он исполнял партии в таких постановках, как "Евгений Онегин", "Война и мир", "Борис Годунов", "Пиковая дама" и многих других.