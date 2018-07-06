«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

Украинская компания подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа по контракту с российской корпорацией.

«Нафтогаз» требует пересмотреть тарифы с марта 2013 года. Украинская компания хочет, чтобы «Газпром» выплатил 11 миллиардов 580 миллионов долларов ( более 731 миллиарда рублей) без учета процентов.

«Предварительно оценили денежные требования в 11 миллиардов долларов», — сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Украинская сторона уже добивалась в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит газа с 2010 года, однако арбитражный суд не удовлетворил претензии. Представители «Нафтогаза» ответили, что это случилось из-за формальных несоответствий, поэтому компания подготовила новое письмо.