Мы в соц.сетях:
Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

 Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

 Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
18:13   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

Украинская компания подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа по контракту с российской корпорацией.

«Нафтогаз» требует пересмотреть тарифы с марта 2013 года. Украинская компания хочет, чтобы «Газпром» выплатил 11 миллиардов 580 миллионов долларов ( более 731 миллиарда рублей) без учета процентов.

«Предварительно оценили денежные требования в 11 миллиардов долларов»,  — сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Украинская сторона уже добивалась в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит газа с 2010 года, однако арбитражный суд не удовлетворил претензии. Представители  «Нафтогаза» ответили, что это случилось из-за формальных несоответствий, поэтому компания подготовила новое письмо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#газ #нафтогаз #газпром #стокгольмский арбитраж
Самое читаемое
Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета