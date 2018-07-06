«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»
Украинская компания подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа по контракту с российской корпорацией.
«Нафтогаз» требует пересмотреть тарифы с марта 2013 года. Украинская компания хочет, чтобы «Газпром» выплатил 11 миллиардов 580 миллионов долларов ( более 731 миллиарда рублей) без учета процентов.
«Предварительно оценили денежные требования в 11 миллиардов долларов», — сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Украинская сторона уже добивалась в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит газа с 2010 года, однако арбитражный суд не удовлетворил претензии. Представители «Нафтогаза» ответили, что это случилось из-за формальных несоответствий, поэтому компания подготовила новое письмо.
Подали до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з Газпромом. Нафтогаз вимагає перегляду тарифу з березня 2013 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги у 11,58 млрд дол. без урахування відсотків. pic.twitter.com/T63AOME4nB— Нафтогаз України (@NaftogazUK) July 6, 2018