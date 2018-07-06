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 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
18:01   6 Июля 2018
Весь мир

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Делегацию из восьми американских конгрессменов после официального визита в Россию на родине ждал «холодный прием».

Об этом пишет Washington Post. Члены Демократической партии раскритиковали делегацию от республиканцев за то, что их рабочая поездка наложилась на празднование Дня независимости США.

Как пишет зарубежное СМИ, конгрессмены провели этот торжественный день в стране, которая якобы вмешивалась в выборы президента США. Наибольший поток критики был направлен в адрес тех конгрессменов, кто поздравлял граждан с Днем независимости посредством соцсетей.

Также делегации припомнили, что конгрессмены обещали «не церемониться» с российскими чиновниками, однако в Москве они «тут же взяли примирительный тон» и утратили жесткость, указывается в материале зарубежного издания.

Визит американских парламентариев в Россию начался 30 июня и продлился до 5 июля. Конгрессмены встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и членами палат парламента РФ. Сенатор Стив Дейнс в интервью американским масс-медиа охарактеризовал поездку как «продуктивную».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #политика #республиканцы
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