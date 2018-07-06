«Нафтогаз» назвал условия снижения новых исков к «Газпрому»

Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» может стать меньше, если российская госкомпания забронирует транзитные мощности после 2019 года.

Соответствующее заявление сделал в пятницу главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на странице в Facebook.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что компания подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к «Газпрому», требуя пересмотреть тариф на транзит газа. Сторона призывает пересмотреть тариф на транзит с марта 2013 года, оценивая при этом требования по иску в 11,58 миллиардов долларов.