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19:04   6 Июля 2018
Россия

«Нафтогаз» назвал условия снижения новых исков к «Газпрому»

«Нафтогаз» назвал условия снижения новых исков к «Газпрому»

Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» может стать меньше, если российская госкомпания забронирует транзитные мощности после 2019 года.

Соответствующее заявление сделал в пятницу главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на странице в Facebook.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что компания подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к «Газпрому», требуя пересмотреть тариф на транзит газа. Сторона призывает пересмотреть тариф на транзит с марта 2013 года, оценивая при этом требования по иску в 11,58 миллиардов долларов.

«Сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или, если он остановит блокировку транзита из Средней Азии и экспорт других компаний из России», — отметил Витренко.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #россия #нафтогаз #общество #весь мир
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