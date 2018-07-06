«Нафтогаз» назвал условия снижения новых исков к «Газпрому»
Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» может стать меньше, если российская госкомпания забронирует транзитные мощности после 2019 года.
Соответствующее заявление сделал в пятницу главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на странице в Facebook.
Ранее пресс-служба компании сообщила, что компания подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к «Газпрому», требуя пересмотреть тариф на транзит газа. Сторона призывает пересмотреть тариф на транзит с марта 2013 года, оценивая при этом требования по иску в 11,58 миллиардов долларов.
«Сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или, если он остановит блокировку транзита из Средней Азии и экспорт других компаний из России», — отметил Витренко.