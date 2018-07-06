Процедуру установки пандусов упростили в России

Пандусы и прочие приспособления, которые обеспечивают передвижение маломобильных групп населения, теперь разрешается размещать на землях в государственной или муниципальной собственности.

Для этого не нужно оформлять документы на данный земельный участок и ограничения пользования им. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

Постановление начинает действовать с 11 июля. Новое правило значительно упрощает порядок благоустройства общественных пространств.

Как отметили в Минстрое, обустройство приспособлений для передвижения маломобильных групп населения является обязательным условием как при проектировании новых зданий, так и для уже существующих построек.