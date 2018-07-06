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17:11   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Президент России Владимир Путин в пятницу позвонил лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы поздравить того с днем рождения, рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры тепло пообщались. В ходе разговора Путин передал Назарбаеву свои пожелания, а также поздравил того с 20-летием столицы Казахстана города Астана. Кроме того, главы государств затронули вопросы двусторонних отношений, международной повестки дня, а также график предстоящих контактов.

Президенту Казахстана 6 июля исполнилось 78 лет. Российский лидер в поздравительной телеграмме, которую он отправил ранее в пятницу, заявил, что того заслуженно уважают граждане республики. Путин высоко оценил дружеские отношения с Назарбаевым и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #назарбаев #казахстан #весь мир
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