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17:28   6 Июля 2018
Весь мир

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Правительство Германии решило не направлять военнослужащих в Ирак для того, чтобы участвовать в будущей инструкторской миссии НАТО.

Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, новая миссия, цель которой повысить боеготовность иракских военных, будет согласована в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса. Ожидается, что в ней будут участвовать примерно 550 представителей стран блока, но Берлин все еще не дал согласие на отправку своих солдат в ближневосточное государство.

Еженедельник также отмечает, что это вызвало удивление генсека альянса Йенса Столтенберга. Германское руководство при этом продолжает настаивать на своем, ссылаясь на точку зрения входящей в правительство Социал-демократической партии Германии, не поддерживающей участие страны в миссии.

 

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Автор: Алла Ларионова
#нато #германия #ирак #политика #миссия
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