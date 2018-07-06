Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Правительство Германии решило не направлять военнослужащих в Ирак для того, чтобы участвовать в будущей инструкторской миссии НАТО.

Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, новая миссия, цель которой повысить боеготовность иракских военных, будет согласована в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса. Ожидается, что в ней будут участвовать примерно 550 представителей стран блока, но Берлин все еще не дал согласие на отправку своих солдат в ближневосточное государство.

Еженедельник также отмечает, что это вызвало удивление генсека альянса Йенса Столтенберга. Германское руководство при этом продолжает настаивать на своем, ссылаясь на точку зрения входящей в правительство Социал-демократической партии Германии, не поддерживающей участие страны в миссии.