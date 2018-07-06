Россия и ОАЭ отменят визы

Решение стороны приняли на заседании межправительственной комиссии в Казани, пишет ТАСС.

Отмена виз в обе стороны даст почву для развития благоприятных условий для туристических и деловых поездок. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ведомство отмечает увеличение туристического потока из России в ОАЭ. За прошлый год он увеличился на 50% — в 2017 году Объединенные Арабские Эмираты посетили более 750 тысяч россиян. Их вклад в экономику страны превысил 2,3 миллиарда долларов. В министерстве считают, что после отмены виз поток туристов из ОАЭ в Россию увеличится так же.