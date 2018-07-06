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17:00   6 Июля 2018
Россия

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

Проводимый в России футбольный турнир может считаться одним из самых безопасных, заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что в настоящее время МВД очень довольно работой правоохранительных органов. В ходе чемпионата мира были зафиксированы различные правонарушения, однако их мизерное количество.

Зубов также рассказал, что его ведомство совместно с международным полицейским центром выявило в ходе ЧМ специально прилетевшую в Россию международную группу воров-карманников. Таким образом, система международных полицейских центров показала свою эффективность, отметил замглавы МВД.

Первый в истории России чемпионат мира начался 14 июня. Матчи турнира проходят на стадионах в 11 российских городах. ЧМ продлится до 15 июля.

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Автор: Ольга Шпакова
#безопасность #мвд #чм #чм 2018 #чм - 2018
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