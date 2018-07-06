Российские роддома начнут дарить новорожденным подарки

Каждая роженица в России при выписке из роддома будет получать набор с предметами ухода за ребенком в рамках акции «Подарок новорожденному».

Правительство РФ в пятницу обнародовало на официальном сайте документ «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства». Одним из пунктов плана значились подарки для новорожденных россиян: набор с необходимыми предметами ухода за детьми, преимущественно российского производства.

Инициативу реализуют Минпросвещения, Минтруда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.

Президент России Владимир Путин в мае прошлого года подписал указ, которым объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. Целью инициативы является совершенствование госполитики в сфере защиты детства.