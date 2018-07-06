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16:43   6 Июля 2018
Россия

«Роснефть» создала три дочерние компании для работы в Мозамбике

«Роснефть» создала три дочерние компании для работы в Мозамбике

Об этом стало известно из сообщения организации.

Все три компании, RN Zambezi North Pte. Ltd, RN Zambezi South Pte. Ltd и RN Angoche Pte. Ltd, зарегистрированы в Сингапуре. Организации создали в мае 2018 года.

Глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку в конце того же месяца заявил о надежде республики на подписание в течение года соглашения с «Роснефтью». Договор на разработку месторождений газа на севере государства могут подписать совместно с ExxonMobil.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #роснефть #весь мир #мозамбик
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