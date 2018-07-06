Болеем за наших: россияне пожелали удачи футболистам на матче РФ — Хорватия

В субботу, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» в девять часов вечера по московскому времени пройдет матч Россия — Хорватия. В 1/8 финала турнира россияне победили испанцев в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.

Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля, если отечественная сборная обыграет Хорватию и выйдет в полуфинал ЧМ-2018. Россиянам понравилась идея ЦБ РФ поддержать футболистов и выпустить памятную монету в случае победы, однако некоторые пошутили, что после такой новости монете номиналом в 50 копеек должно быть обидно.

А если в финал выйдет сделаете монету в 1 рубль? — Стопятый (@stopyatiy) 6 июля 2018 г.

Российская сборная сыграет с хорватами в красных футболках. Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в красной форме отечественные футболисты провели две первые встречи группового этапа ЧМ-2018, обыграли арабов и египтян. Завершившуюся поражением встречу с Уругваем и победную игру с испанцами подопечные Черчесова отыграли в белой форме.

Красный цвет удачный — Александр Строков (@CTPOKOB) 6 июля 2018 г.

В красном мы играем намного круче. Статистика ЧМ не врет. — Семин Николай (@sema1nik) 6 июля 2018 г.

"Козыри" сборной России - слаженность и беспрецедентная поддержка болельщиков, командная игра, сильная защита и сверхсильная мотивация 23-х игроков и тренерского штаба. От матча действительно можно ожидать любого результата - настолько ЧМ оказался предсказуемым на сюрпризы. Факт — Владимир Чуклов (@Che1928CF) 6 июля 2018 г.

Стадион «Фишт» построили в сочинском Олимпийском парке к зимним Олимпийским играм 2014 года. К ЧМ-2018 стадион реконструировали и возвели временные трибуны, поэтому вместимость возросла до 45 тысяч зрителей. Стадион назвали в честь горы в западной части Главного Кавказского хребта, а в переводе с адыгейского слово «фишт» означает «белая голова».

Совместный проект архитекторов Англии и России. Восьмое чудо Света! "Фишт" - название священной горы. — Владимир Чуклов (@Che1928CF) 6 июля 2018 г.

Тренер российской сборной по физподготовке Владимир Паников сообщил, что футболисты подготавливаются к матчу и «пашут искренне». Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат отметил, что спасатели и сотрудники ЧОПов проследят за порядком в ночь после проведения матча. Особенно в районе Центрального пляжа, куда придет много футбольных фанатов.

Владимир Паников: «Ребята пашут искренне, честно" Тренер по физподготовке о том как команда готовилась и готовится в спортзале. О нюансах подготовки - в материале РФС ТВ. Полное видео - по ссылке:https://t.co/FHLW3mn1TC pic.twitter.com/nQtBE9lm6d — Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018

Фото из Сочи, где сборная России готовится к четвертьфиналу с хорватами????????????#RUS vs #CRO pic.twitter.com/1VZU4uLwI6 — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018