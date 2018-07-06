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17:38   6 Июля 2018
Медиа

Болеем за наших: россияне пожелали удачи футболистам на матче РФ — Хорватия

Болеем за наших: россияне пожелали удачи футболистам на матче РФ — Хорватия

В субботу, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» в девять часов вечера по московскому времени пройдет матч Россия — Хорватия. В 1/8 финала турнира россияне победили испанцев в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.

Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля, если отечественная сборная обыграет Хорватию и выйдет в полуфинал ЧМ-2018. Россиянам понравилась идея ЦБ РФ поддержать футболистов и выпустить памятную монету в случае победы, однако некоторые пошутили, что после такой новости монете номиналом в 50 копеек должно быть обидно.

 

 

Болеем за наших: россияне пожелали удачи футболистам на матче РФ — Хорватия

Российская сборная сыграет с хорватами в красных футболках. Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в красной форме отечественные футболисты провели две первые встречи группового этапа ЧМ-2018, обыграли арабов и египтян. Завершившуюся поражением встречу с Уругваем и победную игру с испанцами подопечные Черчесова отыграли в белой форме. 

 

 

 

 

Болеем за наших: россияне пожелали удачи футболистам на матче РФ — Хорватия

Стадион «Фишт» построили в сочинском Олимпийском парке к зимним Олимпийским играм 2014 года. К ЧМ-2018 стадион реконструировали и возвели временные трибуны, поэтому вместимость возросла до 45 тысяч зрителей. Стадион назвали в честь горы в западной части Главного Кавказского хребта, а в переводе с адыгейского слово «фишт» означает «белая голова». 

 

 

Тренер российской сборной по физподготовке Владимир Паников сообщил, что футболисты подготавливаются к матчу и «пашут искренне». Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов мэрии Сочи Сергей Доморат отметил, что спасатели и сотрудники ЧОПов проследят за порядком в ночь после проведения матча. Особенно в районе Центрального пляжа, куда придет много футбольных фанатов. 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #чм-2018 #полуфинал #общество #цб #чм #чм2018
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