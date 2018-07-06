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16:24   6 Июля 2018
Россия

Рособрнадзор запретил набирать студентов в Институт экономики в Москве

Рособрнадзор запретил набирать студентов в Институт экономики в Москве

В причинах, опубликованных на сайте ведомства, говорится о нарушении, которое учебное заведение не устранило по требованию Рособрнадзора.

Помимо запрета на набор студентов, столичный Институт экономики и социального развития лишили аккредитации по направлению «экономика и управления» в филиале в Челябинске.

Ранее Рособрнадзор выявил, что институт не соответствует государственным стандартам качества и содержания учебных программ. Бакалавриат по направлению «экономика и управление» в челябинском филиале лишили аккредитации из-за неисполнения требований ведомства. Вуз может работать дальше и выдавать документы собственного образца, но не образца Минобрнауки России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #рособрнадзор #московский вуз
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