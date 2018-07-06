Мы в соц.сетях:
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
16:36   6 Июля 2018
Россия

Гатилов отметил улучшение атмосферы в СПЧ ООН после выхода США

Гатилов отметил улучшение атмосферы в СПЧ ООН после выхода США

Рабочая атмосфера в Совете ООН по правам человека (СПЧ) стала более конструктивной после того, как Америка решила его покинуть.

Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

На просьбу дать оценку выходу США из СПЧ дипломат отметил, что на работе организации это сказалось в лучшую сторону, в том числе, снизилась политизация и уровень конфронтационной риторики. Гатилов добавил, что атмосфера в Совете стала гораздо более конструктивной.

19 июня американский госсекретарь и постпред при ООН объявили о выходе США из СПЧ ООН. Членство Штатов в этой организации истекает 31 декабря 2019 года. Это второй трехлетний срок участия Америки в составе Совета, после которого Вашингтон не мог бы переизбраться вновь.

Действующая администрация Белого дома неоднократно критиковала СПЧ за "предвзятость" в вопросе касательно Израиля, а также заявляла о недовольстве членством КНР, Кубы и Венесуэлы.

Гатилов отметил улучшение атмосферы в СПЧ ООН после выхода США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #оон #политика #гатилов #спч
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса