Гатилов отметил улучшение атмосферы в СПЧ ООН после выхода США

Рабочая атмосфера в Совете ООН по правам человека (СПЧ) стала более конструктивной после того, как Америка решила его покинуть.

Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

На просьбу дать оценку выходу США из СПЧ дипломат отметил, что на работе организации это сказалось в лучшую сторону, в том числе, снизилась политизация и уровень конфронтационной риторики. Гатилов добавил, что атмосфера в Совете стала гораздо более конструктивной.

19 июня американский госсекретарь и постпред при ООН объявили о выходе США из СПЧ ООН. Членство Штатов в этой организации истекает 31 декабря 2019 года. Это второй трехлетний срок участия Америки в составе Совета, после которого Вашингтон не мог бы переизбраться вновь.

Действующая администрация Белого дома неоднократно критиковала СПЧ за "предвзятость" в вопросе касательно Израиля, а также заявляла о недовольстве членством КНР, Кубы и Венесуэлы.