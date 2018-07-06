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16:31   6 Июля 2018
Россия

Кабмин готовит поправки о льготной ипотеке для семей с четырьмя детьми

Кабмин готовит поправки о льготной ипотеке для семей с четырьмя детьми

Нововведения предполагают выдачу жилищных кредитов под 6% многодетным семьям при рождении четвертого и последующих детей, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время купить квартиру или дом с помощью ипотеки под 6% могут семьи, где родился второй или третий ребенок. Льгота для тех, у кого родился четвертый и последующие дети, законодательно не закреплена. Исправить ситуацию в конце июня министрам поручил президент РФ Владимир Путин. Поправки следует подготовить до 15 июля.

С соответствующим обращением к лидеру на «Прямой линии» обратился житель Иваново. Он пожаловался, что не может воспользоваться льготой на жилищную ипотеку, так как у него не три ребенка, а больше.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #ипотека #общество #семья #кабмин #прямая линия
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