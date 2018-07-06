Путин обсудил с Совбезом подготовку встречи с Трампом

На совещании также затрагивались вопросы о социально-экономических проблемах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин с членами Совбеза обсудил предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чемпионат мира по футболу и проблемы внутри страны.

В заседании приняли участи премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и еще ряд высокопоставленных политиков.