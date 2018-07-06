Мы в соц.сетях:
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
16:06   6 Июля 2018
Россия

Путин обсудил с Совбезом подготовку встречи с Трампом

Путин обсудил с Совбезом подготовку встречи с Трампом

На совещании также затрагивались вопросы о социально-экономических проблемах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин с членами Совбеза обсудил предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чемпионат мира по футболу и проблемы внутри страны.

В заседании приняли участи премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и еще ряд высокопоставленных политиков.

«Затрагивались вопросы о безопасности перед предстоящим саммитом Путина и Трампа», — сообщил Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #песков #политика #трамп #весь мир #сб рф
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса