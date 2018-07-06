С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

Китай и США расположились в удобной африканской стране, чтобы заработать. У России есть более выгодные международные форматы для развития внешней торговли.

Китай прочно обосновался на востоке Черного континента. Место для реализации своих экономических интересов Поднебесная выбрала стратегического значения – в районе Африканского рога. Бывшая французская колония, а с 1977 года независимая республика Джибути имеет выход к Баб-эль-Мандебскому проливу – бутылочному горлышку, которое соединяет Красное море и Аравийский залив.

Еще летом прошлого года Китай начал строить в республике военную базу, чем изрядно обеспокоил американцев. Войска дяди Сэма бросили якорь в стране раньше китайцев. Их постоянное место дислокации – база Camp Lemonnier, на которой одновременно находятся около четырех тысяч военных. Опорный пункт американцы используют для нанесения ударов по радикальным группировкам во всем регионе в то время, как китайцы используют свою базу для защиты экономических интересов и борьбы с пиратами.

Накануне стараниями Пекина в Джибути открылась свободная экономическая зона площадью 50 квадратных километров. Там будут располагаться производственные и складские помещения, центр обработки экспорта и обслуживания. Двухлетняя прибыль от сделки составит семь миллиардов долларов и позволит создать 15 тысяч рабочих мест. Благодаря удачному географическому расположению Джибути уже обрабатывает большинство импорта в соседнюю Эфиопию и претендует на роль основного перевалочного пункта в Южный Судан, Сомали и район Великих озер.

В Джибути могла появиться и российская военная база. Московская делегация прилетала на переговоры в 2013 году и пыталась выбить место под нее близ международного аэропорта. Местные власти предлагали альтернативный вариант. Пока стороны пытались договориться, нас тупила весна 2014 года. После известных событий США приложили недюжинные усилия, чтобы не допустить соседства с российской военной базой.

Ветеран Службы внешней разведки, член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов полагает, что при большом желании Москва сможет разместить в Джибути свой опорный пункт, но сегодня Россия отдает предпочтение иным форматам экономического сотрудничества.

«Нет ничего невозможного в мировой политике. Вопрос в другом: насколько это нам нужно. Уместно ли нам сейчас входить в регионы через военные базы. По всей видимости, нам нужно сейчас развивать все экономические интеграционные форматы, которые мы создали за последние десять лет. Это ШОС, БРИКС, Европейский экономический союз. У нас хороший, но не до конца оцененный союз России и Белоруссии. Я думаю, что необходимо более активно включаться экономическими торговыми механизмами в эти сферы. Там достаточно рынков, где мы могли бы развивать свое национальное производство, промышленность, сельское хозяйство, инновационные производства, выходя на эти рынки с такой продукцией», - говорит сенатор.

На фоне предстоящей встречи президентов США и России, а также растущих цен на нефть, в начале июля российские фонды продемонстрировали позитивную динамику по инвестициям в рамках БРИКС. В ориентированные на РФ фонды инвесторы вложили около 85 миллионов долларов. Российские акции укрепляются за счет дорогой нефти и относительно слабого рубля.

Состоявшийся в июне саммит ШОС также сулит Москве выгодные перспективы. По его итогам президент Владимир Путин объявил о заключении новых торговых и инвестиционных соглашений со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем. Впрочем, и Африку Россия рассматривает как выгодное стратегическое направление. В ходе мартовского турне по африканским странам глава МИД РФ Сергей Лавров выделил три основных направления сотрудничества: транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Министр констатировал рост товарооборота с африканскими странами к югу от Сахары. В 2017 году он составил 3,6 миллиарда долларов – на 1,4 миллиарда больше, чем в 2015 году.