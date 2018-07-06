Мы в соц.сетях:
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
16:56   6 Июля 2018
Россия

Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты

Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты

Деньги на реализацию национальных проектов в сфере демографии, образования и здравоохранения имеются в Фонде национального благополучия, дополнительные доходы могут быть получены за счет реализации налогово-бюджетной политики.

Соответствующее мнение выразила заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. 

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о том, что на национальный проект по демографии выделят из бюджета 3,8 триллиона рублей до 2024 года, на образовательную сферу — 800 миллиардов рублей, а затраты на здравоохранение вырастут более 1,5 триллиона рублей.

«На сегодняшний день в уже принятых поправках в бюджет текущего года таких расходов нет»,  — отметила сенатор, которую в пятницу цитирует РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #совфед #общество #нацпроекты
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса