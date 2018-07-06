Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты

Деньги на реализацию национальных проектов в сфере демографии, образования и здравоохранения имеются в Фонде национального благополучия, дополнительные доходы могут быть получены за счет реализации налогово-бюджетной политики.

Соответствующее мнение выразила заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о том, что на национальный проект по демографии выделят из бюджета 3,8 триллиона рублей до 2024 года, на образовательную сферу — 800 миллиардов рублей, а затраты на здравоохранение вырастут более 1,5 триллиона рублей.