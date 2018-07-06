Работу московского метро в день матча РФ — Хорватия продлили до трех ночи
В субботу, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» в девять часов вечера по московскому времени состоится матч четверть финала между сборными командами РФ и Хорватии.
В ночь с 7 на 8 июля работу столичного метрополитена и Московского центрального кольца продлили до трех часов ночи. Футбольные болельщики, москвичи и гости столицы посмотрят матч и спокойно доберутся домой, уточнили в транспортном комплексе Москвы.
Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018
Столичный метрополитен и МЦК уже трижды продлевали рабочее время за время чемпионата мира по футболу. Также рабочие часы метро продлят в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.
Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды. Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00. pic.twitter.com/VLkvr17mTi— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.