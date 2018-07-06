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16:03   6 Июля 2018
Россия

Работу московского метро в день матча РФ — Хорватия‍ продлили до трех ночи

Работу московского метро в день матча РФ — Хорватия‍ продлили до трех ночи

В субботу, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» в девять часов вечера по московскому времени состоится матч четверть финала между сборными командами РФ и Хорватии.

В ночь с 7 на 8 июля работу столичного метрополитена и Московского центрального кольца продлили до трех часов ночи. Футбольные болельщики, москвичи и гости столицы посмотрят матч и спокойно доберутся домой, уточнили в транспортном комплексе Москвы.

 

Столичный метрополитен и МЦК уже трижды продлевали рабочее время за время чемпионата мира по футболу. Также рабочие часы метро продлят в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #чм-2018 #общество #чм #московское метро #мцк #чм2018
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