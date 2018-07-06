Работу московского метро в день матча РФ — Хорватия‍ продлили до трех ночи

В субботу, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» в девять часов вечера по московскому времени состоится матч четверть финала между сборными командами РФ и Хорватии.

В ночь с 7 на 8 июля работу столичного метрополитена и Московского центрального кольца продлили до трех часов ночи. Футбольные болельщики, москвичи и гости столицы посмотрят матч и спокойно доберутся домой, уточнили в транспортном комплексе Москвы.

Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018

Столичный метрополитен и МЦК уже трижды продлевали рабочее время за время чемпионата мира по футболу. Также рабочие часы метро продлят в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.