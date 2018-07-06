ЦБ выпустит монету в 1/2 рубля в случае выхода России в полуфинал ЧМ-2018

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Центробанк пообещал выпустить памятную монету номиналом 1/2 рубля, а также призвал россиян поддержать нашу сборную в четвертьфинале, который состоится уже в субботу, 7 июля.

Сборной России предстоит встретиться со сборной Хорватии. Игра пройдет в Сочи. Начало в 21.00.

Российские футболисты одержали победу над испанцами в матче 1/8. Игра закончилась серией послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.