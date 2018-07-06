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15:52   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

Ведомство уверено, что со взятием подконтрольных ДНР Горловки и Новоазовского района справятся три тысячи силовиков, уточнил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Варченко в пятницу, 6 июля, проехался по регионам страны и презентовал план министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению Донбасса под контроль Киева. Ведомство предлагает сразу разместить на линии соприкосновения с самопровозглашенными республиками миротворцев ООН и украинских пограничников, а военных отправить поэтапно возвращать отделившиеся территории.

Кроме того, Аваков ранее неоднократно высказывался против Минских договоренностей. Он заявил, что те больше не отвечают повестке дня.

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #всу #мвд #весь мир #горловка
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