МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

Ведомство уверено, что со взятием подконтрольных ДНР Горловки и Новоазовского района справятся три тысячи силовиков, уточнил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Варченко в пятницу, 6 июля, проехался по регионам страны и презентовал план министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению Донбасса под контроль Киева. Ведомство предлагает сразу разместить на линии соприкосновения с самопровозглашенными республиками миротворцев ООН и украинских пограничников, а военных отправить поэтапно возвращать отделившиеся территории.

Кроме того, Аваков ранее неоднократно высказывался против Минских договоренностей. Он заявил, что те больше не отвечают повестке дня.