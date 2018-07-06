Черчесов: Поддержка Путина мотивирует российских футболистов на ЧМ

Футболистам российской сборной приятна поддержка президента на ЧМ-2018, для них это мотивация, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

1 июля сборная России в серии пенальти обыграла испанцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже рассказал, что Владимир Путин не смог посетить матч из-за плотного графика, но за ходом матча следил и дважды в этот день звонил Черчесову.

В ходе пресс-конференции Черчесов рассказал, что глава государства связался с ним перед матчем и по его итогам.

Завтра в 21.00 (мск) в Сочи состоится матч российской сборной с хорватами. Исход игры покажет, кто выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино допустил выход российской сборной в финал ЧМ.