Россия ввела дополнительные пошлины на импорт ряда американских продуктов

Российская сторона ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из Соединенных в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины ввели на ввоз в РФ строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщает в пятницу Минэкономразвития. Кроме того, через три года Москва сможет ввести новые дополнительные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов в качестве ответа, так как предпринятые в настоящее время шаги не полностью покрывают ущерб российских экспортеров от американских пошлин.