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15:52   6 Июля 2018
Россия

Россия ввела дополнительные пошлины на импорт ряда американских продуктов

Россия ввела дополнительные пошлины на импорт ряда американских продуктов

Российская сторона ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из Соединенных в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины ввели на ввоз в РФ строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщает в пятницу Минэкономразвития. Кроме того, через три года Москва сможет ввести новые дополнительные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов в качестве ответа, так как предпринятые в настоящее время шаги не полностью покрывают ущерб российских экспортеров от американских пошлин.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #пошлины
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