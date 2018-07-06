Мы в соц.сетях:
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
Процедуру установки пандусов упростили в России

Процедуру установки пандусов упростили в России

 МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории

МВД РФ назвало ЧМ-2018 одним из самых безопасных в истории
Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

Путин и Назарбаев по телефону обсудили международную повестку

 МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки

МВД Украины хочет вернуть Донбасс, начав с захвата Головки
Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

Германия не намерена участвовать в новой миссии НАТО в Ираке

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете

С Джибути Москве не по пути, но Африка в почете
15:34   6 Июля 2018
Россия

Реконструкция развязки на МКАД начнется осенью

Реконструкция развязки на МКАД начнется осенью

Восстанавливать участок сотрудники дорожных служб начнут в месте пересечения МКАД и улицы Генерала Долохова. Об этом заявил замглавы столичного мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

В рамках реконструкции построят 5,7 километров дорог. Создадут эстакады, тоннели и путепроводы.

Проектирование развязки уже завершено. Осенью текущего года специалисты приступят непосредственно к строительству развязки.

«Документация направлена на экспертизу», — заявил Хуснуллин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #политика #общество #мкад #москвасейчас #реконструкция мкад
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Порошенко оценил продление антироссийских санкций

Порошенко оценил продление антироссийских санкций

 Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

Депутат Рады убеждал всех, что Федерика Могерини – это два разных человека

 МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса

МВД Украины назвал «идеальные, но далекие от реальности» планы возвращения Донбасса