Реконструкция развязки на МКАД начнется осенью

Восстанавливать участок сотрудники дорожных служб начнут в месте пересечения МКАД и улицы Генерала Долохова. Об этом заявил замглавы столичного мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

В рамках реконструкции построят 5,7 километров дорог. Создадут эстакады, тоннели и путепроводы.

Проектирование развязки уже завершено. Осенью текущего года специалисты приступят непосредственно к строительству развязки.