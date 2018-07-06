Инфантино допустил выход сборной России в финал ЧМ-2018

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после встречи с главой РФ Владимиром Путиным назвал возможным выход российской сборной в финал ЧМ-2018.

Аналогичного мнения придерживается и известный немецкий футболист Лотар Маттеус, а хорват Звонимир Бобан надеется на победу своей страны в завтрашнем матче с Россией. Встреча пройдет в Сочи, ее итог покажет, кто выйдет в полуфинал чемпионата мира.

На вопрос представителей СМИ о том, выйдет ли Россия в финал, Инфантино, смеясь, отметил, что такой исход вероятен.

Путин на встрече с звездами футбола предложил им дать экспертную оценку финала ЧМ. По завершении мероприятия журналисты спросили их о прогнозе, однако Инфантино ответил, что их решено не озвучивать.

Инфантино по итогам встречи с Путиным так и не рассказал, кто станет чемпионом мира по футболу pic.twitter.com/LwfjpzjWR0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 6, 2018

Глава ФИФА назвал проходящий ЧМ замечательным, а игру команд - непредсказуемой. Он также отметил, что считал Португалию и Испанию фаворитами первенства, однако эти сборные уже выбыли из турнира.