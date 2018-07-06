Экс-премьера Пакистана приговорили к десяти годам тюрьмы

Суд в Пакистане признал бывшего главу правительства страны Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции.

Политика приговорили к 10 годам тюремного заключения, сообщает в пятницу телеканал Geo TV. По информации СМИ, Шарифу также назначили штраф в размере восьми миллионов фунтов стерлингов. Его зять Сафдар, который также фигурирует в материалах дела, получил один год тюрьмы, а дочь Марьям теперь обязана выплатить штраф в размере двух миллионов фунтов.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от поста премьера страны, который политик занимал трижды (1990–1993, 1997–1999 и 2013–2017 годы), из-за обнародования так называемого «панамского досье».