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15:37   6 Июля 2018
Россия

Медведев потребовал построить в региональных школах теплые туалеты

Медведев потребовал построить в региональных школах теплые туалеты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по реализации плана мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства» заявила, что региональные школы плохо оборудованы, в частности, в некоторых из них нет туалетов.

Медведев потребовал построить в региональных школах теплые туалеты

По ее словам, у более двух с половиной тысяч школ нет теплых туалетов. Матвиенко подчеркнула, чтобы построить туалет в основном здании не нужно много денег, но мальчики и девочки ходят на улицу, а потом страдают бесплодием.

«Это катастрофа!», — заключила спикера Совфеда.

Медведев потребовал построить в региональных школах теплые туалеты

Премьер-министр РФ Медведев ответил, если говорить о таких проблемах, тогда надо правильно делить ответственность. Оборудование региональных школ контролируют власти субъектов, напомнил Дмитрий Анатольевич.

«Это — задача регионов, тут даже нечего обсуждать», — подчеркнул премьер-министр РФ.

По словам Медведева, нужно назвать номера школа, в которых нет теплого туалета, и поставить задачу перед региональными властями. Если субъекты не решают вопрос и не находят деньги, тогда «пусть сами выходят и строят там все».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #матвиенко #совфед #медведев #общество #школы
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