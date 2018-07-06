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15:41   6 Июля 2018
Россия

Российские политики и деятели культуры сыграли в футбол на Красной площади

Российские политики и деятели культуры сыграли в футбол на Красной площади

Накануне в Москве на Красной площади прошел футбольный матч между командами «Артист» и «Росич».

 «Культурную» команду представляли Денис Мацуев, актер Игорь Миркурбанов, телеведущий Николай Фоменко, а «политическую» — экономист Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак и другие. 

Матч закончился со счетом 6:4 в пользу команды политиков.

Игра прошла в честь физкультурного парада, который состоялся здесь 82 года назад. Тогда в торжестве приняли участие почти 75 тысяч человек. За праздником с трибуны наблюдал Иосиф Сталин. После состоялся футбольный матч перед мавзолеем.

Николай Фоменко поделился, что приехал в Москву на один день — ради этой игры. Он признался, что не играл в футбол около 13 лет, однако с удовольствием примет участие в этом матче. 

Российские политики и деятели культуры сыграли в футбол на Красной площади

Первый гол забил артист оперетты Иван Викулов. В скором времени счет выровнял  глава оргкомитета «Катар-2022» Хасан аль-Тавади. Также автором гола стал певец Дмитрий Маликов, который накануне готовился к матчу, занимался спортом и пробежал пять километров.

Министр культуры Владимир Мединский играл осторожно, тщательно выбирая тактику, а артиста Игоря Миркурбанова явно берегли. Стоило кому-то задеть его ногой, как комментаторы тут же начинали переживать: «Вы там с Игорем поосторожнее! Ему еще спектакли играть!».

Дворкович в конце игры заявил, что это «настоящий праздник футбола, организованный в самом сердце России». Цель организации игры — обратить внимание на артистов, которые, отдав всю свою жизнь сцене, вдруг оказались никому не нужными. Собранные средства пойдут на их лечение.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #футбол #культура #общество
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