МИД России разъяснил, что делать туристам при проблемах с размещением в зарубежных отелях

Консульский департамент Министерства иностранных дел России в связи с ситуацией вокруг туроператоров «Натали Турс» и DSBW сообщил российским туристам план действий в случае затруднений с размещением на отдыхе в других странах.

Материал появился в четверг на странице консульского департамента МИД России в соцсети Facebook.

В ведомстве отмечают, что, согласно статье 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туроператор и турагент ответственны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед клиентом.

Согласно договору о реализации путевки, заключенному турагентом, туроператор полностью ответственен за неоказание или ненадлежащее оказание всех услуг, которые входят в туристский продукт.