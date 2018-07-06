Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Программное обеспечение и инфраструктура связи должны базироваться на прошедших сертификацию отечественных технологиях, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе международного конгресса по кибербезопасности российский лидер отметил, что Россия будет стремиться выполнить эту задачу. Также глава российского государства подчеркнул, что речь идет о конкурентоспособных продуктах, которые соответствуют самым высоким запросам потребителей.

Ранее в ходе этого мероприятия глава РФ заявил, что приоритетной задачей для страны должна стать подготовка кадров в сфере цифровой экономики. Это позволит в будущем развивать и преобразовывать цифровую экономику, объяснил Путин.