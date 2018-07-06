Депутат не считает целесообразным упразднять ПФР и передать его функции в Росказну

Бизнесмен Борис Титов в минувший четверг предложил упразднить Пенсионный фонд (ПФР) РФ, а его функции передать Росказне.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с ТАСС сообщил, что не видит в этом смысла. Политик считает, что предложение выдвинуто на фоне «эмоциональной готовности» россиян к переменам из-за не до конца ясной им пенсионной реформы.

Нилов не отрицает, что необходима оптимизация и перенастройка фонда. Но изменения коснутся самой пенсионной реформы. Их формат определяет законодательство, а не ПФР. Вопрос нельзя решить простой передачей функций. Депутат добавил, что фонд является страховщиком, ведет учет застрахованных граждан, выплачивает все виды пенсий.

Также ведомство выполняет примерно 25 госфункций, таких, как выдача маткапитала, соцдоплаты, составление реестра инвалидов. Если предложение Титова примут, то на Росказну ляжет «колоссальная нагрузка».