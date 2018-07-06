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15:11   6 Июля 2018
Россия

Депутат не считает целесообразным упразднять ПФР и передать его функции в Росказну

Депутат не считает целесообразным упразднять ПФР и передать его функции в Росказну

Бизнесмен Борис Титов в минувший четверг предложил упразднить Пенсионный фонд (ПФР) РФ, а его функции передать Росказне.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с ТАСС сообщил, что не видит в этом смысла. Политик считает, что предложение выдвинуто на фоне «эмоциональной готовности» россиян к переменам из-за не до конца ясной им пенсионной реформы.

Нилов не отрицает, что необходима оптимизация и перенастройка фонда. Но изменения коснутся самой пенсионной реформы. Их формат определяет законодательство, а не ПФР. Вопрос нельзя решить простой передачей функций. Депутат добавил, что фонд является страховщиком, ведет учет застрахованных граждан, выплачивает все виды пенсий.

Депутат не считает целесообразным упразднять ПФР и передать его функции в Росказну

Также ведомство выполняет примерно 25 госфункций, таких, как выдача маткапитала, соцдоплаты, составление реестра инвалидов. Если предложение Титова примут, то на Росказну ляжет «колоссальная нагрузка».

«Потратим огромные деньги, а в тоге получим тот же Пенсионный фонд», — отметил Нилов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #титов #лдпр #политика #ярослав нилов #пенсионный фонд рф
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