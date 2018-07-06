Мы в соц.сетях:
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
14:58   6 Июля 2018
Россия

Путин: Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами

Путин: Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил на международном конгрессе по кибербезопасности.

По мнению главы РФ, необходимо выработать единый, универсальный и приемлемый для всех международный стандарт действий, который бы максимально учитывал права и интересы всех стран. Согласно словам российского президента, эгоизм отдельных государств и попытки действовать исключительно в собственных интересах наносят вред мировой информационной стабильности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #общество #киберпространство
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко