Путин: Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил на международном конгрессе по кибербезопасности.

По мнению главы РФ, необходимо выработать единый, универсальный и приемлемый для всех международный стандарт действий, который бы максимально учитывал права и интересы всех стран. Согласно словам российского президента, эгоизм отдельных государств и попытки действовать исключительно в собственных интересах наносят вред мировой информационной стабильности.