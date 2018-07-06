Следователи заподозрили во взяточничестве зампредседателя Брянской облдумы

Депутат Юрий Гапеенко мог получить 240 тысяч рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам, сообщает региональное СУ СКР.

По информации следственного комитета, заместителя председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко заподозрили во взяточничестве. Возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Депутата задержали.

Юрия Гапеенко занимает пост зампредседателя Брянской облдумы с сентября 2016 года. До назначения был председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной Думы. Если вину Гапеенко докажут, тогда депутату грозит до 12 лет тюремного заключения.