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15:34   6 Июля 2018
Весь мир

Rape me, my friend: Криса Брауна опять задержали

Rape me, my friend: Криса Брауна опять задержали

Американского певца и актера Криса Брауна, которого в мае обвинили в организации вечеринки с изнасилованием, задержали после концерта в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, пишет в пятницу NME.

Полицейские подстерегли музыканта возле концертного зала Coral Sky Amphitheatre накануне, 5 июля. Указывается, что Брауна задержали по ордеру из соседнего округа, после чего поместили в тюрьму округа Палм-Битч. После уплаты двух тысяч долларов залога его отпустили.

За что именно задержали певца, не уточняется. Тем не менее в мае этого года женщина, чье имя не разглашалось, подала на Брауна в суд, обвинив его в организации вечеринки, где ее якобы изнасиловали друг и подруга исполнителя. Она также добавила, что сам певец предлагал гостям различные наркотики.

И это далеко не первый случай, когда на музыканта жалуются правоохранителям. В 2016 году американка Лизьен Гутьеррес обвинила Брауна в избиении на частной вечеринки. До этого, в 2009 году, исполнитель получил пять лет условного срока за избиение певицы Рианны.

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Автор: Юлия Халус
#сша #культура #общество #флорида #крис браун
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