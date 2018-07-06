Путин: Подготовка кадров является приоритетом сферы цифровой экономики

Президент России Владимир Путин считает, что приоритетной задачей для страны должна стать подготовка профессиональный кадров в области цифровой экономики.

По его словам, формирование соответствующей компетенции позволит и в будущем преобразовывать цифровую экономику, развивать эту сферу.

Речь об этом зашла на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

Там же Путин отметил, что число хакерских атак на российские ресурсы возросло на треть. Глава государства считает, что нейтрализация и обеспечение кибербезопасности стали сейчас одними из главных государственных задач. Для того, чтобы с ними справиться, нужно объединить усилия правоохранителей, деловых кругов, общественных организаций и самих россиян.