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14:43   6 Июля 2018
Россия

Медведев пообещал расширить использование программы материнского капитала

Медведев пообещал расширить использование программы материнского капитала

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил о расширении пакета материальных гарантий в рамках программы "Десятилетие детства".

В ходе совещания о плане основных мероприятий в рамках этой программы председатель правительства ФР заявил, что до 2020 года планируется усовершенствовать и обновить механизмы поддержки семьям, которые получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. Он также подчеркнул, что будет расширено использование программы материнского капитала.

По словам премьер-министра, жилье является одним из главных вопросов для семей. Помощь в этой сфере будет предоставлена, в первую очередь, многодетным семьям -  чтоб они могли взять в ипотеку жилье, для чего ставки понизили до 6%.

Российский президент Владимир Путин 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства.

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Автор: Ольга Шпакова
#медведев #кабмин #материнский капитал
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