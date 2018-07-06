Еще два дома, попавших под реновацию в Москве, поставлены на кадастровый учет

В список их внесло управление Росреестра по столице. Оба попадают под программу реновации, пишет ведомство.

Жилплощадь находится в Юго-Западном и Западном округах Москвы, на Профсоюзной, 96, к. 1 и улице Малая Филевская, 22. По первому адресу находится 21-этажный дом, вмещающий 360 квартир. Его общая площадь — более 30 тысяч квадратных метров.

По второму адресу находится разноуровневый дом, от 19 до 23 этажей со 611 квартирой. Площадь — 55,5 тысячи квадратных метров.

Реновация предусматривает снос более пяти тысяч домов в столице. Вместо них построят около 30 миллионов квадратных метров жилья. Деньги на этой выделит мэрия. В текущем году запланировано сдать около 30 домов, хотя их создавали по другим программам.