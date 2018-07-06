Москва предложила Токио ввести краткосрочный безвиз — МИД РФ

Например, для группового туризма, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, российская сторона предложила Японии проработать соглашение о краткосрочных безвизовых поездках. Москва готова отменить визы для японцев, которые захотят прилететь в РФ группой. Представитель МИД РФ напомнил, что подобное соглашение у Москвы действует с Пекином.

«Мы предлагаем Японии различные варианты по облегчению визового режима», — сказал Иванов.

Замглавы МИД России добавил, что сейчас конкретной работы в этом направлении нет и безвизовое соглашение для краткосрочных поездок между РФ и Японией — планы.