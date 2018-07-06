Почему крымчане не любят туристов

Ну откуда только взялось мнение, что Крым счастлив исключительно наплывом туристов. Так могут судить только украинские «патриоты». Как по мне все как раз ровно наоборот.

Вообще, Крым это в чем-то специфический курортный регион. И дело тут даже не столько в режиме санкций и блокадах со стороны Киева, а в том, что значительная доля населения здесь к туризму не имеет никакого отношения.

Когда общаешься с простыми крымчанами, не теми, кто привык жить от «сезона» к «сезону», а с теми, кто каждый день, как и большинство жителей страны ходит на работу, и которых на полуострове абсолютное большинство, в мозгу начинаются рушиться годами сложившиеся стереотипы. Массы отдыхающих для подавляющего большинства населения, это не манна небесная, а неизбежное зло, с которым им волей-неволей приходится мириться.

Ну посудите сами, от этих «понаехавших» могут быть одни только проблемы. Когда их на полуострове нет, нет на дорогах пробок. Можно спокойно ездить и не прикидывать какой, например, из трех дорог проехать из Севастополя в Симферополь, чтобы при этом не угодить в затор. Правда, все это очень скоро должно остаться в прошлом, программа строительства дорог в Крыму просто грандиозная, но чему вы предлагаете радоваться крымчанам сегодня?

То же самое и с другими удобствами цивилизации. Сколько такой нужной и такой дефицитной электроэнергии надо тратить на отдыхающих. Каждому в жару подавай кондиционер, каждому надо приготовить еду и каждому надо устроить иллюминацию. Никаких «мегаватов» на них не напасешься. Да и вообще, без этих самых отдыхающих не было бы никакого летнего пика потребления электричества и каждый крымчанин мог бы спать спокойно, а не в ожидании «блэкаута».

Но слава Богу и это очень скоро останется в прошлом. Сразу после того, как осенью в строй войдут первые блоки новых крымских ТЭС. Ну да с дорогами и светом власти проблему скоро решат, а что делать с водой. В Крыму ее и так не хватает, а тут еще приезжают эти миллионы «замухрышек», и каждому по несколько раз в день надо принять душ. На каждого понаехавшего нужно очень много воды, и многим жителям полуострова из-за этого приходится получать ее почасово.

А цены? Почему каждый крымчанин вынужден покупать все по тем ценам, которые согласны платить москвичи. Уж лучше, чтобы все было как в Белгороде или Воронеже. Недорого, но со вкусом. Рядом же благословенная Кубань, где все очень дешево. И все это с небольшой наценкой могло быть в Крыму.

Не будь отдыхающих, цены в крымских магазинах были бы однозначно не выше тех, к которым привыкли многие жители России. А с этими… «понаехавшими» приходится ворчать, но терпеть.

В последний год, слава Богу, не так много туристов, как в предыдущие. Крымчане могут спокойно вздохнуть. Например, сами недорого отдохнуть на море. А между тем, и без этих отдыхающих в Крыму все быстро налаживается.

Строится инфраструктура, запускаются производства и выходит на новый качественный уровень сельское хозяйство. И будущее у крымчан прекрасно и уже давно вызывает зависть у многих жителей Украины. Приход России на полуостров поднял многим из них зарплаты и пенсии. И тут надо вспомнить, что Крым, это в первую очередь пенсионеры и бюджетники. Таковыми суммарно числятся 38% населения.

А именно эти категории населения получили наибольший бонус от присоединения к России. А уровень зарплат на полуострове уже догнал некоторые «континентальные» российские области, что с учетом низких затрат на отдых, отопление, делают жизнь жителей полуострова вполне себе среднероссийской.

А с Украиной ее уже сравнивать и вовсе неприлично. Также уже остались в прошлом и проблемы с дальними путешествиями. Каждый крымчанин теперь спокойно может получить свой российский загранпаспорт где-нибудь в Темрюке на Кубани и ехать куда только пожелает и т.д. И практически все эти плюсы не зависят от туристов. Да, туристы дают оборот торговле и привозят часть денег с «континента».

Но в то же время, эти деньги в основном оседают в карманах 10-15% населения и оборачивается высокими ценами для остальных. И так везде. Стоит ли удивляться, что в разговорах простые крымчане иногда говорят что они очень довольны, что вошли в состав России, но для них было бы еще лучше, если бы к ним в гости ехало поменьше туристов, которые делают летнюю жизнь на полуострове для аборигенов очень неудобной.

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