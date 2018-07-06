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14:29   6 Июля 2018
Россия

МВД закрыло дело против матери инвалида о продаже психотропов

МВД закрыло дело против матери инвалида о продаже психотропов

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов после тщательного разбирательства посчитал необоснованным и несвоевременным уголовное дело против Екатерины Конновой, которую уличили в продаже психотропных веществ.

Женщину ранее задержали при попытке продать пять тюбиков зарубежного лекарства, несертифицированного в РФ и содержащего психотроп диазепам (его назначают при эпилепсии детям). Указывается, что препарат она покупала для сына-инвалида, но он ему не помог. Поэтому жительница Москвы решила продать излишки.

Против нее возбудили уголовное дело о производстве, сбыте и пересылки психотропов. Однако ввиду обстоятельств, лишение свободы ей заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, глава ведомства поручил Баранову разобраться в истории и определить, обосновано ли возбуждение уголовного дела против Конновой. По итогам проверки руководство московского управления МВД решило отменить постановление об уголовном деле.

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Автор: Юлия Халус
#россия #мвд #общество #коннова
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