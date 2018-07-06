Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на министерской встрече «пятерки» и Ирана по вопросу иранского атома ситуацию в Сирии и Украине.

В центре переговоров была тема сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме этого, стороны обсудили ситуацию в странах Западных Балкан, а также в Сирии и на Украине. Речь также зашла о возможности восстановления отношений России и ЕС.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ рассказали, что Лавров заявил о необходимости ЕС более принципиально оценивать действия властей Латвии и Украины по законодательному регулированию в сферах языка и образования.

Ожидается, что министры стран-участниц иранской сделки попытаются согласовать механизмы ее сохранения без участия США.

Ранее лидер Ирана Хасан Роухани заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что его разочаровали предложения Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки.