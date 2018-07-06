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Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
14:29   6 Июля 2018
Весь мир

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с  главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на министерской встрече «пятерки» и Ирана по вопросу иранского атома ситуацию в Сирии и Украине.

В центре переговоров была тема сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме этого, стороны обсудили ситуацию  в странах Западных Балкан, а также в Сирии и на Украине. Речь также зашла о возможности восстановления отношений России и ЕС.

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Во внешнеполитическом ведомстве РФ рассказали, что Лавров заявил о необходимости ЕС более принципиально оценивать действия властей Латвии и Украины по законодательному регулированию в сферах языка и образования.

Ожидается, что министры стран-участниц иранской сделки попытаются согласовать механизмы ее сохранения без участия США.

Ранее лидер Ирана Хасан Роухани заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что его разочаровали предложения Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #украина #сирия #иран #лавров #могерини #свпд
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