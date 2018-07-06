Путин: Обеспечение кибербезопасности — государственная задача
Число хакерских атак на отечественные ресурсы выросло на треть, отметил российский лидер Владимир Путин на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.
По его словам, нейтрализация и обеспечение кибербезопасности — государственная задача. Необходимо объединить усилия правоохранителей, деловых кругов, общественных организаций и россиян, считает президент РФ.
«Мы реализуем в России программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями», — напомнил Путин.
Владимир Владимирович рассказал о росте количества угроз и рисков в информационном пространстве. По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году хакеры похитители триллион долларов. Эксперты считают, если не предпринять эффективные и результативные меры, тогда ущерб увеличится.
Герман Греф проводит финальный опрос на сессии: готовы ли вы отказаться от гаджетов и приложений, если будете знать, что их нельзя защитить от хакеров. Более половины гостей проголосовали за вариант «не готовы». pic.twitter.com/EBkapZBvUy— Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) July 6, 2018