Путин: Обеспечение кибербезопасности — государственная задача

Число хакерских атак на отечественные ресурсы выросло на треть, отметил российский лидер Владимир Путин на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

По его словам, нейтрализация и обеспечение кибербезопасности — государственная задача. Необходимо объединить усилия правоохранителей, деловых кругов, общественных организаций и россиян, считает президент РФ.

«Мы реализуем в России программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями», — напомнил Путин.

Владимир Владимирович рассказал о росте количества угроз и рисков в информационном пространстве. По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году хакеры похитители триллион долларов. Эксперты считают, если не предпринять эффективные и результативные меры, тогда ущерб увеличится.