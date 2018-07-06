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14:22   6 Июля 2018
Россия

Путин: Обеспечение кибербезопасности — государственная задача

Путин: Обеспечение кибербезопасности — государственная задача

Число хакерских атак на отечественные ресурсы выросло на треть, отметил российский лидер Владимир Путин на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

По его словам, нейтрализация и обеспечение кибербезопасности — государственная задача. Необходимо объединить усилия правоохранителей, деловых кругов, общественных организаций и россиян, считает президент РФ. 

«Мы реализуем в России программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями», — напомнил Путин.

Владимир Владимирович рассказал о росте количества угроз и рисков в информационном пространстве. По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году хакеры похитители триллион долларов. Эксперты считают, если не предпринять эффективные и результативные меры, тогда ущерб увеличится.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #кибербезопасность #киберпреступления
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