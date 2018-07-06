КПРФ сомневается, что профсоюзные акции против пенсионной реформы эффективны

В партии такие акции считают лишь «отдушиной» для негатива, после которых «все сворачивается».

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя ЦК коммунистической партии Юрий Афонин в четверг «Интерфаксу».

По мнению Афонина, очевидно, что акции становятся «отдушиной» для выражения негатива относительно новой реформы. Однако, считает зампред КПРФ, для выражения своего мнения стоит использовать уже имеющиеся в стране законодательные формы.

«К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти», — отметил он.

Кроме того, Афонин заявил, что именно его партии принадлежит идея референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Для обсуждения этой темы в Москве состоится в четверг заседание инициативной группы.

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве предлагают проводить поэтапно с 2019 года.

Доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» ранее заявил, что такая мера с точки зрения экономики давно назрела. Нынешний пенсионный возраст, отметил эксперт, был установлен в стране очень давно. С тех пор, считает Марголин, экономическая ситуация изменилась в корне. Эксперт подчеркнул, что реформа в дальнейшем поспособствует росту российской экономики, несмотря на то, что в настоящее время она не имеет большой популярности среди населения.