Мы в соц.сетях:
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
14:35   6 Июля 2018
Россия

КПРФ сомневается, что профсоюзные акции против пенсионной реформы эффективны

КПРФ сомневается, что профсоюзные акции против пенсионной реформы эффективны

В партии такие акции считают лишь «отдушиной» для негатива, после которых «все сворачивается».

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя ЦК коммунистической партии Юрий Афонин в четверг «Интерфаксу».

По мнению Афонина, очевидно, что акции становятся «отдушиной» для выражения негатива относительно новой реформы. Однако, считает зампред КПРФ, для выражения своего мнения стоит использовать уже имеющиеся в стране законодательные формы.

«К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти», — отметил он.

КПРФ сомневается, что профсоюзные акции против пенсионной реформы эффективны

Кроме того, Афонин заявил, что именно его партии принадлежит идея референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Для обсуждения этой темы в Москве состоится в четверг заседание инициативной группы.

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве предлагают проводить поэтапно с 2019 года.

Доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» ранее заявил, что такая мера с точки зрения экономики давно назрела. Нынешний пенсионный возраст, отметил эксперт, был установлен в стране очень давно. С тех пор, считает Марголин, экономическая ситуация изменилась в корне. Эксперт подчеркнул, что реформа в дальнейшем поспособствует росту российской экономики, несмотря на то, что в настоящее время она не имеет большой популярности среди населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Немов
#россия #кпрф #политика #общество #пенсионная реформа
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко