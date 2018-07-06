Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Предприниматель направил в Таиланд инженеров своих компаний SpaceX и Boring Co, чтобы помочь операции по спасению школьников из пещеры Кхао Луанг.

Он написал в Twitter, что специалисты отправятся в Таиланд завтра и выяснят, могут ли помочь правительству. Он отметил сложность ситуации и сложно оценить возможности оборудования удаленно.

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018

Ранее Bloomberg сообщил, что представители Маска в ходе переговоров с властями Таиланда рассматривали возможность использования бурильной техники Boring Company и устройств для откачки воды. Также сообщалось, что компания Tesla может предоставить производимые ею высокомощные энергобатареи.

Сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру брошенный транспорт и спортивный инвентарь. Выяснилось, что вещи принадлежат 12 школьникам *от 11 до 16 лет) и 25-летнему тренеру, которые пропали несколько дней назад. Стало известно, что они обследовали 10-километровую извилистую пещеру, когда ее затопило водой. Ребята укрылись в одной из залов пещеры и до сих пор находятся там. Спасатели рассматривают разные варианты их спасения, но их методы продолжительны по времени, ситуацию осложняет еще и тот факт, что у путешественников может закончиться кислород.