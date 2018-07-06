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 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
14:18   6 Июля 2018
Весь мир

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Предприниматель направил в Таиланд инженеров своих компаний SpaceX и Boring Co, чтобы помочь операции по спасению школьников из пещеры Кхао Луанг.

Он написал в Twitter, что специалисты отправятся в Таиланд завтра и выяснят, могут ли помочь правительству. Он отметил сложность ситуации и сложно оценить возможности оборудования удаленно.

 

Ранее Bloomberg сообщил, что представители Маска в ходе переговоров с властями Таиланда рассматривали возможность использования бурильной техники Boring Company и устройств для откачки воды. Также сообщалось, что компания Tesla может предоставить производимые ею высокомощные энергобатареи.

Сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру брошенный транспорт и спортивный инвентарь. Выяснилось, что вещи принадлежат 12 школьникам *от 11 до 16 лет) и 25-летнему тренеру, которые пропали несколько дней назад. Стало известно, что они обследовали 10-километровую извилистую пещеру, когда ее затопило водой. Ребята укрылись в одной из залов пещеры и до сих пор находятся там. Спасатели рассматривают разные варианты их спасения, но их методы продолжительны по времени, ситуацию осложняет еще и тот факт, что у путешественников может закончиться кислород.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #таиланд #пещера #spacex #илон маск
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