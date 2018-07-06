Песков: Вывод проиранских сил из Сирии не станет основной темой встречи Путина и Трампа

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что главной темой встречи президента РФ Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа станет вывод проиранских сил из Сирии.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков опроверг информацию. Он отметил, что издания «Коммерсантъ» и Bloomberg, одни из первых распространившие это сообщение, приводят не те источники. Однако политики обсудят сирийскую проблематику. Сообщения же об обсуждении вывода проиранских сил из Сирии без третьей страны невозможно, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа. Основную деятельность ведет дипломатическое ведомство и подразделения, имеющие отношение к ситуации. Песков надеется, что политики по итогам встречи проведут пресс-конференцию. На фоне плохих отношений России и США сам факт к подготовке встречи весьма позитивен. Переговоры имеют особое значение для обеих сторон, считает представитель Кремля.