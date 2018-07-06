Кремль будет следить за делом матери ребенка-инвалида

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уголовное дело возбудили против матери ребенка-инвалида, которая хотела продать неиспользованное лекарство для лечения сына. Правительство следит за ситуацией. В Кремле подчеркнули, что формального подхода в этом случае быть не должно.

Женщине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

По словам Пескова, она решила реализовать излишек лекарств, тем самым формально нарушила законодательство.

На сайте Change.org активисты создали петицию с требованием прекратить уголовное преследование. В документе говорится, что москвичка купила для своего сына, который болен детским церебральным параличом, диазепам в микроклизмах. Лекарство в России не зарегистрировано. Когда женщина попыталась перепродать остатки препарата, ее задержала полиция.