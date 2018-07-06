Три самолета Су-24 прибыли в Петербург для участия в параде

Самолеты Су-24 Черноморского флота прибыли из Крыма в Петербург, где поучаствуют в Главном военно-морском параде 29 июля.

После парада в честь Дня Военно-морского флота фронтовые бомбардировщики вернутся на крымский аэродром базирования. Там они продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Официальный представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало сообщал, что к военно-морскому параду в Петербурге и Кронштадте подготовили несколько плавучих причалов. Известно, что в параде задействуют порядка 40 боевых кораблей. Впервые в мероприятии поучаствуют разведывательное судно «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Каракурт».