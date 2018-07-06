Сотрудников аэропорта «Симферополь» перед работой осматривают роботы

Речь идет об электронной системе медосмотров, которая измеряет давление и пульс, проверяет температуру, а также оценивает состояние центральной нервной системы и определяет содержание алкоголя в крови, объяснила пресс-служба воздушной гавани.

Каждый сотрудник аэропорта, который отвечает за безопасность полетов, обслуживание самолетов и пассажиров, ежедневно проходит осмотр перед началом работы и по ее завершению. Раньше осмотры проводили люди, но, чтобы сократить длительность проверки и исключить человеческий фактор, их заменили роботами. Теперь осмотр занимает 1,5 минуты, вместо пяти. Более того, одновременно процедуру могут проходить шесть сотрудников, а не один.

Ежедневно электронную систему используют примерно 500 человек. Чтобы начать проверку, сотрудник прикладывает к терминалу индивидуальный электронный пропуск. Система считывает все показатели и определяет, можно ли допускать того к работе или нет. В случае отклонения от нормы робот может заблокировать пропуск до тех пор, пока работник не пройдет дополнительный осмотр у сотрудников медпункта.

Кроме того, система ведет фото- и видеозапись всех данных для предоставления отчета руководителям отделов.